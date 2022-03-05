На Росії заблокували YouTube

В Росії почалися проблеми відеохостингом YouTube. Про те, що він заблокований свідчать дані сервісу Globalcheck, повідомляє Громадське радіо у Twitter.

При виборі російського регіону відображається нульова доступність відеохостингу.

Більше ніяких шоу на ніч, чи відео за сніданком, лише стрімка інтернет ізоляція.

Як відомо в Росії 4 березня заблокували соцмережу Twitter, це сталося майже одразу після відключення Facebook.

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