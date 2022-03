В Instagram назвали дату блокування соцмережі в Росії

14 березня в Росії заблокують соцмережу Instagram. Про це у своєму Twitter’і повідомив керівник Instagram Адам Моссері.

«Це рішення відріже 80 мільйонів людей у Росії одне від одного і від решти світу, адже близько 80% людей у Росії стежать за акантами в Instagram за межами країни. Це неправильно», – написав він.

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.

— Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022