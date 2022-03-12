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В Instagram назвали дату блокування соцмережі в Росії

Наталя Дуляба

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14 березня в Росії заблокують соцмережу Instagram. Про це у своєму Twitter’і повідомив керівник Instagram Адам Моссері.

«Це рішення відріже 80 мільйонів людей у Росії одне від одного і від решти світу, адже близько 80% людей у Росії стежать за акантами в Instagram за межами країни. Це неправильно», – написав він.

Нагадаємо, заблокувати Instagram в Росії вирішили через «поширенням інформаційний матеріалів, які містять заклики до здійснення насильницьких дій щодо росіян, зокрема військовослужбовців».

Одночасно з цим Генпрокуратура агресора звернулася до суду з проханням визнати компанію Meta Platforms Inc. (Facebook та Instagram) екстремістською організацією.

Дотепер в Росії вже заборонили Facebook, Twitter, YouTube, а нещодавно з країни-агресора пішов ще й TikTok.

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