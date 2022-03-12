Українська розвідка попереджає про ядерний шантаж з боку РФ

Країна-агресор розробляє два варіанти ядерного шантажу. Яким з них скористається, поки невідомо, та в будь-якому випадку росіяни звинуватить Україну. Про це заявив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, передає Укрінформ.

Українська розвідка має інформацію про розроблення двох варіантів ядерного шантажу агресором.

«Перший – це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара, і піде в напрямку, куди дме вітер. Другий – застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий. Що в першому, що в другому випадку російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну, і саме ії «нацистські», «неонацистські» формування, яких тут насправді не існує», – розповів Буданов.

Очільник ГУР нагадав, що Кремль вже не вперше вдається до ядерного шантажу. Варто згадати умисний обстріл блоків Запорізької атомної електростанції, а також ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого роміщений експериментальний ядерний реактор.

«Це все має на меті залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу», – сказав очільник розвідки.

Буданов наголосив, що в будь-якому разі, до якого б сценарію не схилилося російське керівництво, це буде ядерний тероризм, екоцид та екологічна катастрофа, яка зачепить як Європу, так і саму Росію. Проте найбільше постраждають Білорусь та Україна.

Як повідомляв Львівський портал, 4 березня російські війська розпочали обстріл Запорізької АЕС.

Відтак на ЗАЕС було порушена ядерна безпека. Пожежників не пускали через бій. Над ранок пожежу таки вдалося ліквідувати.

Водночас 6 березня окупанти обстріляли ГРАДами Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», де міститься ядерна установка. Другий удар по об’єкту ворог здійснив 10 березня.

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