Пожежу на ЗАЕС ліквідували (оновлено)

Українські рятувальники о 05.20 таки зуміли виїхати на Запорізьку АЕС у місті Енергодар де сталась пожежа від обстрілів російських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними ДСНС від обстрілів зайнявся учбово-тренувальний корпус.

«Після проведення розвідки виявилось, що горить п’ятиповерховий учбово-тренувальний корпус Запорізькій АЕС у м. Енергодар. Зокрема, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах будівлі. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучили 44 особи та 11 од. техніки ДСНС», – йдеться у повідомленні.

О 05:55 пожежу на АЕС локалізували. Площа займання охопила площу 2000 м. кв.

ОНОВЛЕНО

«О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих на станції немає», – повідомили у ДСНС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що російські окупанти з усіх боків обстрілюють Запорізьку АЕС.

На ЗАЕС було порушена ядерна безпека. Пожежників не пускали через бій.

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів не допустити «кінця Європи» через загрозу вибуху на атомній станції в Енергодарі

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.