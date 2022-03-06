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У Харкові війська РФ обстріляли науковий центр з ядерною установкою

Оксана Попович

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Окупаційні війська обстріляли ГРАДами Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», де міститься ядерна установка. Про це йдеться на сторінці СБУ Харківщини у Facebook.

У неділю, 6 березня, агресор здійснив обстріл з реактивних систем залпового вогню ГРАД території Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут (ННЦ ХФТІ).

В СБУ наголошують, шо в цьому центрі міститься дослідна ядерна установка «Джерело нейтронів», в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів.

«Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи», – йдеться у повідомленні.

За фактом екоциду (ст. 441 Кримінального кодексу України) слідчі СБУ відкрили кримінальну справу.

Нагадаємо, що російська армія безжально бомбардує Харків вже не перший день.Один з обстрілів 1 березня припав на центр міста біля будівлі облдержадміністрації.

Надалі російські загарбники завдали ударів по будівлі обласного Головного управління Нацполіції та Служби безпеки у Харкові. Зачепило також університет ім. Каразіна.

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