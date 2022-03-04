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На ЗАЕС порушена ядерна безпека. Пожежників не пускають, іде бій

Андрій Котенський

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Ядерна безпека на Запорізькій АЕС порушена, реактори в небезпеці. Про це повідомив в. о. генерального директора ЗАЕС Ігор Мурашов, «Енергоатом» в TG.

«Ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці», – повідомив Ігор Мурашов.

Як відомо на Запорізькій АЕС сталася пожежа через обстріли росіян.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль.

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів не допустити «кінця Європи» через загрозу вибуху на атомній станції в Енергодарі.

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