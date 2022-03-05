Українців по світу закликають виходити на протести і вимагати закриття неба

Українську діаспору, яка по всьому світу сягає 65 мільйонів людей, закликають виходити на протести і вимагати закриття неба над Україною. Про це йдеться на сторінці Міністерства оборони України у Facebook.

«Українці всього світу, вас 65 мільйонів. Ті, хто останніми днями став українцем за покликом духу і совісті, вас сотні мільйонів. 5 і 6 березня виходьте на площі всіх міст світу і вимагайте у своїх урядів закрити небо над Україною. Бо у вас хочуть відібрати Батьківщину», – наголошують у відомстві.

Як писав Львівський портал, серед американців наростає обурення через вторгнення Росії в Україну. Так, близько 74% американців заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО повинні закрити небо над Україною.

Хоча у Білому домі досі вважають, що введення США безпілотної зони в небі України є «не найкращою ідеєю», оскільки це втягне Америку в прямий військовий конфлікт з Росією.

5 березня президент України Володимир Зеленський матиме онлайн-зустріч із американськими сенаторами.

У НАТО також вкотре заявили, що не будуть закривати небо над Україною, бо це втягне країни Північноатлантичного альянсу у війну з РФ. У відповідь на це Володимир Зеленський сказав, що таким рішенням НАТО дало зелене світло Росії для подальшого бомбардування України.

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