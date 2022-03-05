Зеленський матиме онлайн-зустріч із сенаторами США, – CNN

Президент України Володимир Зеленський проведе 5 березня онлайн-зустріч із американськими сенаторами. Про це пише Радіо Свобода із посиланням на власні джерела CNN.

«Сенатори США від Демократичної та Республіканської партій отримали запрошення на віртуальну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у суботу», – вказано в повідомленні.

Запрошення поширило посольство України у США. Зустріч має відбутися о 09:30 год. за вашингтонським часом (це 16:30 за Києвом).

Як писав Львівський портал, серед американців наростає обурення через вторгнення Росії в Україну. Так, близько 74% американців заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО повинні закрити небо над Україною.

Хоча у Білому домі досі вважають, що введення США безпілотної зони в небі України є «не найкращою ідеєю», оскільки це втягне Америку в прямий військовий конфлікт з Росією.

У НАТО також вкотре заявили, що не будуть закривати небо над Україною, бо це втягне країни Північноатлантичного альянсу у війну з РФ. У відповідь на це Володимир Зеленський сказав, що таким рішенням НАТО дало зелене світло Росії для подальшого бомбардування України.

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