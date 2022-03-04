НАТО відмовилось вводити над Україною безпольотну зону

На екстреній зустрічі НАТО у Брюсселі 4 березня піднімали питання про створення над Україною безпольотної зони, проте згоди на цей крок серед союзників немає. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Європейська правда.

«Про це згадували. Але союзники погодилися, що нам не потрібно, щоб літаки НАТО перебували в українському повітряном просторі, або щоб війська НАТО заходили на територію України», – сказав він.

На уточнюючі запитання українських журналістів, чи ще може Альянс переглянути позицію, генсек НАТО натякнув, що таке рішення неможливе.

«На нас відповідальність запобігти ескалації цієї війни і поширення її за межі України, тому що тоді ситуація стане ще більш небезпечною. Тому ми чітко сказали, що не будемо втручатися ні на суші, ні у повітряному просторі. Єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону – відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України, і забезпечувати безпольотну зону. збиваючи російські літаки. Якби ми це зробили, це може вилитися у повномасштабну війну у Європі, у яку будуть втягнуті ще більше країн і це спричинить ще більші страждання», – пояснив Єнс Столтенберг.

Він додав, що саме тому країни-члени НАТО здійснюють на Росію жорсткий тиск санкціями і надають допомогу Україні, але не хочуть напряму залучати свої сили.

Як повідомляв Львівський портал, вночі 4 березня російські окупанти з усіх боків обстріляли Запорізьку АЕС. На ЗАЕС була порушена ядерна безпека. Пожежників не пускали через бій. Згодом пожежу на Запорізкій АЕС ліквідували, але майданчик атомної електростанції захоплений військовими силами Російської Федерації.

Відтак президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів не допустити «кінця Європи» через загрозу вибуху на атомній станції в Енергодарі.

Також Володимир Зеленський вкотре наголосив, що тільки негайне закриття неба над Україною і посилення санкцій проти держави-ядерного терориста може гарантувати, що «Росія не битиме хоча б ракетами й авіабомбами по атомних об’єктах».

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