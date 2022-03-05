НАТО дало зелене світло для подальшого бомбардування України, – Зеленський

Відмова Північноатлантичного альянсу запровадити над Україною безпольотної зони, яка могла б закрити небо від ракет Росії, свідчить про те, що нам час пом’янути гарантії та обіцянки безпеки НАТО. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до українців.

«Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт. Розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один.

Усі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога. Вони також підтвердили, що Росія хоче продовжити наступ. Як може.

Дев’ять днів ми бачимо жорстоку війну. Руйнують наші міста. Обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали. Церкви. Школи. Знищують усе, що забезпечує нормальне людське життя. І хочуть це продовжити. Знаючи, що нові удари та жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною», – заявив Володимир Зеленський.

У Зеленського вважають, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО.

«Це самогіпноз. Тих, хто слабкий… Хоча може володіти зброєю в рази сильнішою, ніж є в нас. Ви повинні були думати про людей. Про людяність. А про що ви думали на тому саміті? Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також через вас. Через вашу слабкість. Через вашу роз’єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупівель. 50 тонн дизпального для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Щоб краще горіло.

Але він для нас уже згорів. У вогні російських військ. Хіба такого НАТО ми хотіли? Хіба такий Альянс ви будували?», – заявив Президент України.

За його словами, керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сіл, відмовившись зробити безпольотну зону.

«Ви могли закрити наше небо. Але… Я не знаю, кого ви можете захистити й чи здатні ви захистити свої країни – країни Альянсу. Від нас ви не зможете відкупитися літрами пального за літри нашої крові. Пролитої за нашу спільну Європу. За нашу спільну свободу. За наше спільне майбутнє», – сказав він.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що в НАТО є країни друзі, які не словом, а ділом допомагають Україні.

«Я також вдячний друзям нашої країни в НАТО. Там багато країн наших друзів, наших партнерів – більшість потужних партнерів, Тим, хто допомагає нашій державі, не зважаючи ні на що. З першого дня вторгнення. І я впевнений – до перемоги. І тому ми не відчуваємо себе наодинці. Ми продовжуємо боротися. Ми захистимо нашу державу. Ми звільнимо нашу землю. Завдяки нашим героям», – наголосив президент.