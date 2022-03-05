Понад 70% американців підтримують закриття неба над Україною, – опитування

Переважна більшість американців вважає, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російські нафту і газ та співпрацювати з НАТО над закриттям неба для захисту України від російських авіаударів. Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters.

Опитування, проведене 3-4 березня, свідчить про те, що обурення американців зростає з приводу вторгнення Росії в Україну.

Близько 74% американців заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО повинні закрити небо над Україною.

Так само 80% опитаних американців заявили, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту.

Більше того, 81% американців вважають, що Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти Росії, у порівнянні з 77% у попередньому опитуванні.

Близько 77% респондентів згідні, що США мають конфіскувати активи російських олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.

Проте близько 62% респондентів в опитуванні Reuters/Ipsos заявили, що варто платити більше за паливо та газ через кризу, щоб захистити іншу демократичну країну (Україну – ред.).

Більшість респондентів опитування, 72%, заявили, що вважають, що США повинні надати Україні зброю.

Близько 74% американців підтвердили, що їхня країна повинна прийняти українських біженців.

Опитування про Україну проводилося онлайн та англійською мовою по всій території США й охопило 831 дорослу особу.

Як писав Львівський портал, у Білому домі заявили, що введення США безпілотної зони в небі України є «не найкращою ідеєю», оскільки це втягне Америку в прямий військовий конфлікт з Росією.

У НАТО також вкотре заявили, що не будуть закривати небо над Україною, бо це втягне країни Північноатлантичного альянсу у війну з РФ. У відповідь на це Володимир Зеленський сказав, що таким рішенням НАТО дало зелене світло Росії для подальшого бомбардування України.

Водночас петиція-звернення до Північноатлантичного альянсу про закриття повітряного простору над Україною зібрала понад 1 мільйон голосів.

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