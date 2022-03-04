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«Якщо буде вибух – це кінець всім, – Зеленський про ЗАЕС

Андрій Котенський

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Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів не допустити «кінця Європи» через загрозу вибуху на атомній станції в Енергодарі Запорізької області.

«Європа повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи, прямо зараз. Російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами, тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались. Звертаюся до всіх… хто знає слово Чорнобиль… Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше.

Європейці, прокиньтесь, будь ласка. Говоріть своїм політикам: російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні. Запорізьку атомну станцію у місті Енергодар. Там 6 енергоблоків. У Чорнобилі вибухнув 1, а там є 6!…

Ми всіх попереджаємо: жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували засипати світ ядерним попелом. Тепер це не погроза – тепер це реальність.

Треба зупинити російських військових негайно. Кричіть своїм політикам: Україна – це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух – це кінець всім. Кінець Європі. Це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції», – заявив Президент України Володимир Зеленський.

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