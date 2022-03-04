Зеленський до росіян: «Як ви могли забути Чорнобиль?»

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Росії після нічного обстрілу російськими військами Запорізької АЕС і заявив, що вони повинні сказати своїй владі, що хочуть жити на землі без радіоактивного зараження. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

За словами глави держави, нічна атака російськими військами Запорізької АЕС могла зупинити історію.

«Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію. Найбільшу в Європі. Вона одна могла бути як шість Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямим наведенням по станції. Це терор небаченого рівня. У російських військових повністю відбита пам’ять про Чорнобиль», – заявив Володимир Зеленський.

Український президент нагадав росіянам, що ще у 1986 році ми разом боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи.

«Ви повинні пам’ятати розкиданий вибухом графіт. Жертв. Ви повинні пам’ятати світіння над зруйнованим енергоблоком. Ви повинні пам’ятати евакуацію з Прип’яті та 30-кілометрової зони. Як ви могли це забути? А якщо ви не забули, то вам не можна мовчати. Ви повинні сказати своїй владі, вийти на вулиці й говорити, що ви хочете жити. Жити на землі без радіоактивного зараження. Радіація не знає, де кордон Росії», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що тільки негайне закриття неба над Україною і посилення санкцій проти держави-ядерного терориста може гарантувати, що «Росія не битиме хоча б ракетами й авіабомбами по атомних об’єктах».

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що російські окупанти з усіх боків обстрілюють Запорізьку АЕС.

На ЗАЕС була порушена ядерна безпека. Пожежників не пускали через бій.

Відтак президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів не допустити «кінця Європи» через загрозу вибуху на атомній станції в Енергодарі.

Згодом пожежу на Запорізкій АЕС ліквідували, але майданчик атомної електростанції захоплений військовими силами Російської Федерації.

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