В Україні продовжили вакцинацію від поліомієліту

Кампанію зі щеплення проти поліомієліту дітей віком від 6 місяців до 6 років в Україні продовжать щонайменше на два тижні. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Перший етап вакцинальної кампанії розпочався 1 лютого цього року. За даними МОЗ, станом на 18 лютого, щеплення отримали 40 тис. дітей, що становить майже 28% від запланованої кількості.

Найвищий рівень вакцинації про поліомієліту демонструють Дніпровська (41%), Кіровоградська (42%), Вінницька (41%) та Луганська (41%) області. Натомість Львівщина – аутсайдер цього рейтингу. Лише 19% дітей області отримали щеплення.

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Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що через недостатні темпи вакцинації перший етап продовжать щонайменше на два тижні.

«Темпи вакцинації залишаються недостатніми. Водночас високе охоплення щепленнями на першому етапі – ключова складова для подолання спалаху поліомієліту. Сьогодні діти, які не мають всіх необхідних щеплень проти поліо, у небезпеці. Проте результати перших трьох тижнів кампанії довели, що потрібен додатковий час на завершення кампанії форсованої імунізації», – заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, на ефективність кампанії впливає кілька факторів. Зокрема велика кількість неохочих вакцинуватись, навантаження на медичну систему через Covid-19 (під час проведення кампанії) та деякі неточності у плануванні попереднього етапу проведення щеплень.

«Наше завдання – виявити якомога більше дітей, які мають порушення Національного календаря щеплень, або не мають їх взагалі, і вакцинувати. Адже тільки це допоможе нам здолати поліомієліт – страшну хворобу, яка повернулася в Україну», – додав головний санлікар.

Кампанію зі щеплення проти поліомієліту в Україні розпочали через повернення вірусу в Україну. Як повідомляють у МОЗ, вона відбувається у 2 етапи:

Етап 1. Кампанія щеплення інактивованою поліовакциною (ІПВ) дітей віком до 6 років, які не отримали необхідної кількості доз, відповідно до календаря щеплень.

Етап 2. Щеплення оральною поліовакциною (ОПВ) усіх дітей віком до 6 років, навіть якщо вони мають усі необхідні щеплення відповідно до календаря.

Обидві вакцини, ІПВ і ОПВ, формують в дітей імунітет до поліомієліту. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли про їхню роботу: ІПВ запобігає розвитку клінічних проявів інфекції у разі потрапляння поліовірусу до центральної нервової системи, таким чином захищаючи від паралічу. Натомість, ОПВ формує імунітет в кишківнику й у такий спосіб захищає від зараження і запобігає передачі вірусу.

У МОЗ закликають батьків перевірити наявність вакцини проти поліомієліту у своїх дітей. Якщо її немає, то варто якомога швидше звернутись до сімейного лікаря чи педіатра.

Нагадаємо, Через загрозу спалаху поліомієліту в Україні з 1 лютого стартувала вакцинальна кампанія серед дітей віком від 6 місяців до 6 років. Однак на Львівщині батьки не поспішають вакцинувати дітей. За даними центру громадського здоров’я, в області за перший тиждень кампанії щеплення зробили лише 2% дітей. Це – найнижчни показник в Україні.

Що необхідно знати про поліомієліт?

Вірус поліомієліту може паралізувати, уражає центральну нервову систему з виникненням парезів і паралічів. Дитина невакцинована проти поліомієліту в повній мірі знаходиться в зоні підвищеного ризику та становить небезпеку для інших дітей. Частіше хворіють діти від 6 місяців до 5 років.

Джерелом інфекції є хворі на паралітичні та непаралітичні форми поліомієліту або вірусоносії. Передача збудника поліомієліту відбувається від людини до людини. Основний механізм передачі вірусу – фекально-оральний, який відбувається через брудні руки, іграшки, інфіковану воду та їжу, переноситься мухами. Інфікування може відбуватись повітряно-крапельним шляхом через виділення з верхніх дихальних шляхів.

Найбільш інтенсивне виділення вірусу від хворого відбувається в перші два тижні захворювання, але може продовжуватися впродовж 4-6 тижнів від початку хвороби.

Ознаки поліомієліту:

гострий початок з підвищенням температури тіла

головний біль, біль у горлі;

нежить;

блювота, проноси;

раптове порушення ходи, м’язова слабість, біль у кінцівках;

порушення чутливості шкіри;

розвиток гострих млявих паралічів виникає від декількох годин до 1-5 днів.

Для профілактики ентеровірусних інфекцій, необхідно мити руки з милом гарячою водою, провітрювати і проводити вологе прибирання у приміщеннях. Для пиття використовувати тільки кип’ячену питну воду, ретельно мити гарячою водою овочі, зелень, ягоди і фрукти. Проте захиститись допоможе лише вакцинація.

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