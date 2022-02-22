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РНБО перевели в цілодобовий режим роботи, – Данілов

Ольга Денисяка

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що засідання РНБО ще триває і їх перевели у цілодобовий режим роботи. Позицію України щодо визнання Росією самопроголошених «ЛНР» та «ДНР» згодом озвучить президент, передає Львівський портал.

«Засідання РНБО не є закритим, воно триває. Президент за необхідності збере найближчим часом знову членів РНБО.  Всі члени РНБО перебувають на своїх робочих місцях. Сектор перевели в режим роботи 24/7», – заявив Данілов

Окрім того, секретар РНБО анонсував найближчим часом виступ президента України Володимира Зеленського. Він озвучить офіційну реакцію на рішення Путіна про визнання «Л/ДНР». Також  Данілов заявив про потужну інформаційна атака проти України.

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих указах вказується, що з таким проханням до Путіна звернулися ватажки «Л/ДНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

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Серед іншого, указами Путін доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Як передає Радіо-Свобода, жителі окупованого Донецька повідомляють про захід надзвичайно великої колони танків і бронетехніки з Донецька у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення.

Як повідомили кілька очевидців близько 23:00 год. колона пройшла  прямо по центру міста та рухалася протягом години. Люди кажуть, що не бачили такого масштабу «за вісім років».

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