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Ізраїль переносить посольство до Львова

Оксана Попович

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Через загрозу вторгнення російських військ в Україну посольство Ізраїлю переїжджає з Києва до Львова. Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід, пише The Jerusalem Post.

За словами Яіра Лапіда, Львів розташований далі на захід, на більшій відстані від кордону, на якому Росія зібрала приблизно від 160 до 190 тисяч військових.

Відтак після оцінки всіх ризиків Ізраїль прийняв рішення перенести посольство з Києва до Львова. Цей процес планують завершити у найближчі кілька днів. Посольство хочуть розмістити в консульських установах Ізраїлю у Львові.

Також міністр додав, що наразі з 12 тисяч громадян Ізраїлю тільки 4 тисячі виїхали з України.

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Нагадаємо, до Львова з Києва свої посольства раніше перевели США, Австралія, Канада, Німеччина,  Велика Британія та Нідерланди. Водночас посол Нідерландів оголосив про створення центру надання екстреної допомоги для своїх громадян у Львові.

Частину дипломатів і співробітників посольств евакуювали близько 10 країн. Із закликами виїхати з України виступили вже понад 40 країн.

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