65% львів’ян повністю вакцинувались від Covid-19

У Львові отримали два щеплення від Covid-19, тобто повністю завершили імунізацію, 65% мешканців. Це – майже достатньо для формування колективного імунітету, для якого необхідно вакцинувати 70% жителів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, станом на п’ятницю, 18 лютого, першу дозу вакцини отримала 471 151 особа, що становить 68,6% мешканців Львова. З них – 3 314 дітей. Обидві дози мають 446 334 львів’янина, з яких 2677 – діти. Повний курс пройшло 65%.

Зауважимо, для формування колективного імунітету від Covid-19 щонайменше 70% населення держави мають бути повністю вакциновані. Також 18 747 львів’ян отримали бустерну дозу вакцини, а 85 осіб – додаткову.

Водночас, за даними Львівської облдержадміністрації, загалом на Львівщині проведено 2 058 551 щеплень. З них 990 367 осіб отримали другу дозу вакцини, 179 – додаткову дозу, 32 385 – бустерну дозу.

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Нагадаємо, темпи вакцинації на Львівщині суттєво впали ще з новорічно-різдвяних свят. Щодоби область виконує лише 20-25% від рекомендованого плану. Так, за попередню добу, 7 лютого, covid-щеплення отримали 3844 мешканці області. З них вперше щепилися 1291 людина, вдруге – 1941 особа, ще 609 людей отримали бустерну дозу.

Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Додамо, нещодавно Кабмін схвалив Національний план вакцинації від коронавірусу на 2022 рік. Так, до кінця року має бути забезпечена імунізація неповнолітніх та не менше ніж 70% дорослого населення, зокрема 80% осіб у віковій категорії 60+. Наразі Львівщина може похвалися вакцинацією тільки половини дорослого населення області, в той же час 64% літніх людей щеплені від коронавірусу.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Актуальний графік роботи центрів вакцинації на Львівщині шукайте за посиланням. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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