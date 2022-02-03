Областям встановили «план» covid-вакцинації на 2022 рік

Кабмін схвалив Національний план вакцинації від коронавірусу на 2022 рік, який передбачає конкретні завдання і показники для кожної області. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Затверджений національний план визначає, що загальна стратегія вакцинації проти Covid-19 цьогоріч буде полягати у ревакцинації бустерною дозою тих, хто вже отримав базовий курс щеплення в 2021 році, та вакцинації тих, хто не отримав жодної дози.

Додатково впродовж 2022 року заплановано охопити щепленнями дітей та підлітків віком від 12 до 18 років.

Водночас документ встановлює, що до кінця 2022 року всі обласні держадміністрації мають забезпечити імунізацію неповнолітніх та не менше ніж 70% дорослого населення, зокрема 80% осіб у віковій категорії 60+. Особливо йдеться про тих, хто перебуває у групі ризику.

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«Цього року ми будемо і далі нарощувати темпи щеплень, для цього в нас вже є 100% забезпечення вакцинами, жодних перебоїв не буде, це гарантуємо. Для захисту населення ми використовуємо всі наявні ресурси: і можливості державного бюджету, а також продовжуємо нашу співпрацю з ініціативою COVAX», – запевнив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Також державні адміністрації зобов’язали й надалі забезпечувати належне функціонування центрів covid-вакцинації, постійних і тимчасових пунктів щеплень на базі медзакладів, зокрема з використанням виїзних вакцинальних сесій в організованих колективах та за місцем проживання/перебування.

Зазначимо, що станом на 2 лютого два щеплення проти коронавірусу зробили 14,7 мільйона українців, бустерну дозу отримали майже 400 тисяч людей. Щодо громадян віком 60+, то наразі дві дози вакцини мають близько 3 мільйонів осіб, що становить менше 38%. Такий рівень імунізації у МОЗ називають незадовільним.

Торік восени Львівщину називали лідером серед регіонів за темпами вакцинації старших людей. Так, станом на листопад 2021-го однією дозою було щеплено 41,2%, а необхідними двома дозами – 31% людей літнього віку.

Втім станом на початок 2022 року ситуація практично не змінилась. Лише 42% літніх мешканців Львівщини отримали щеплення проти Covid-19. Якраз у віковій категорії 60+ зараз рівень вакцинації виявився одним із найнижчих.

Нагадаємо, темпи вакцинації на Львівщині суттєво впали ще з новорічно-різдвяних свят. Щодоби область виконує лише 20-25% від рекомендованого плану. Станом на 2 лютого два covid-щеплення отримали понад 964 тисячі мешканців, бустерну дозу – понад 18 тисяч людей. У відсотковому співвідношенні в області наразі імунізовано близько половини населення.

Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

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