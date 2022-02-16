ЦРУ тимчасово переїжджає до Львова

Сполучені штати Америки вирішили тимчасово перенести офіс Центрального розвідувального управління з Києва до Львова. Про це повідомляє The New York Times.

Резиденція ЦРУ переїжджає через загрозу повномасштабного наступу Росії та нарощування ворожих військових сил поблизу кордону України.

Переїзд може ускладнити роботу управління та сповільнити збір інформації. Адже останнім часом американська розвідка активно працювала над вивченням можливих сценаріїв Росії щодо впливу на українське керівництво.

Нагадаємо, раніше посольство США на певний час переїхало до Львова. Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін пояснила, що причиною переїзду стало накопичення на кордоні сотень російських військових та агресивна риторика Росії щодо України. Через це вона звернулась до громадян США із закликом негайно покинути Україну.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що посольства Німеччини, Ізраїлю, Канади та Австралії переїжджають до Львова. Уряди цих країн остерігаються російської загрози. Водночас посол Нідерландів оголосив про створення центру надання екстреної допомоги для своїх громадян у Львові.

Загалом через ризик російського вторгнення більше 15 країн рекомендували своїм громадянам негайно виїхати з України.

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