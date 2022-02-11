Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Порошенку

У п’ятницю, 11 лютого, суд залишив без змін запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку. Політик залишився під особистим зобов’язанням. Про це Львівському порталу повідомили у ДБР.

Апеляційний суд розглянув скаргу на рішення Печерського райсуду Києва щодо призначеного запобіжного заходу Порошенку у вигляді заборони виїзду за межі Києва і області.

Прокурори вимагали взяти Порошенка під варту, а захист – скасувати запобіжний захід. Вислухавши аргументацію обох сторін, судді вирішили залишити рішення Печерського суду без змін. Обидві сторони залишилися незадоволені.

Нагадаємо, 19 січня Петру Порошенку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Зокрема, суд зобов’язав його здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд до України.

Реклама партнерів

Водночас в офісі генпрокурора не згодні з рішенням Печерського районного суду. Порошенка вимагають взяти під варту з можливістю внесення 1 мільярда гривень застави. Раніше такий запобіжний захід обрали для інших фігурантів «вугільної справи».

31 січня, у Державному бюро розслідувань мали допитати Петра Порошенка. Політик з’явився, але давати свідчення відмовився.

В чому підозрюють?

Петру Порошенку підписали підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України – щодо фінансування тероризму, державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. У разі доведення провини Порошенку загрожує до 15 років ув’язнення з можливою конфіскацією майна.

Йдеться про справу щодо злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на 1,5 мільярда гривень та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» і «ДНР».

6 січня Печерський районний суд Києва арештував майно п’ятого президента України та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка у справі про державну зраду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.