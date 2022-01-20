Офіс Генпрокурора оскаржить запобіжний захід Порошенку

Офіс генерального прокурора оскаржуватиме рішення суду про запобіжний захід експрезиденту, народному депутату Петру Порошенку у вигляді особистого зобов’язання. Про це повідомила у Facebook генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, рішення суду про обрання запобіжного заходу Порошенку означає, що суд підтвердив законність та обґрунтованість цієї підозри, порядок її повідомлення, а також наявність ризиків, для запобігання яким прокуратура йшла із обранням запобіжного заходу.

«Є позиція Офісу Генерального прокурора, а не заступника Генерального прокурора. І вона полягає в тому, що народному депутату – п’ятому Президенту повідомлено про підозру у державній зраді і сприянні дільності терористичних організацій. Повідомлено у спосіб, визначений законом», – йдеться в повідомленні.

Генпрокурорка стверджує, що у слідства були вагомі підстави не зволікати з повідомленням про підозру.

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«Наявність доказів переконала прокурорів в необхідності такого повідомлення. Заступник генпрокурора, який підписав підозру, координував діяльність органів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні із самого початку і був знайомий із матеріалами справи», – додала генпрокурорка.

Окрім того, Венедіктова зазначила, що щодо всіх чотирьох підозрюваних з так званої «вугільної справи» – Петра Порошенка, депутата Віктора Медведчука, ексміністра енергетики Володимира Демчишина та бізнесмена Сергія Кузяри – прокурори просили тримання під вартою або 1 мільярд гривень застави.

«Прокурори щодо всіх фігурантів ішли з однаковим запобіжним заходом – тримання під вартою або 1 мільярд гривень застави. Тому ми виходимо з того, що перед законом рівні всі, і, безперечно, знов таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу», – додала Венедіктова.

Як повідомляв Львівський портал, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку у вигляді особистого зобов’язання.

Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень.

В чому підозрюють?

Петру Порошенку підписали підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України – щодо фінансування тероризму, державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. У разі доведення провини Порошенку загрожує до 15 років ув’язнення з можливою конфіскацією майна.

Йдеться про справу щодо злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на 1,5 мільярда гривень та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» і «ДНР».

6 січня Печерський районний суд Києва арештував майно п’ятого президента України та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка у справі про державну зраду.

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