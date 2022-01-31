Порошенко відмовився давати свідчення у ДБР

У понеділок, 31 січня, у Державному бюро розслідувань мали допитати Петра Порошенка. Політик з’явився, але давати свідчення відмовився. Про це Львівському порталу повідомили в ДБР.

Слідчі мали провести допит у справі Порошенка про закупівлю вугілля на тимчасово окупованих територіях України. Порошенко прибув в бюро, проте заявив, що відмовляється від дачі показів. Також він не підписав протокол, що є документально зафіксовано. Про наступну дату виклику в ДБР повідомлять додатково.

У відомстві наголосили, що підозрюваний не може обирати кількість допитів та визначати хід розслідування. Співпраця зі слідством є обов’язком і не може залежати від особистого бажання.

«Статус народного депутата не дає права ігнорувати Кримінальний процесуальний кодекс України. Підкреслюємо, брати участь у процесуальних діях є обов’язком Петра Порошенка», – заявили в ДБР.

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Нагадаємо, 19 січня Петру Порошенку обрали запобіжний захід у вигляді особистого забов’язання. Зокрема, суд зобов’язав його здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд до України.

Водночас в офісі генпрокурора не згодні з рішенням Печерського районного суду. Порошенка вимагають взяти під варту з можливістю внесення 1 мільярда гривень застави. Раніше такий запобіжний захід обрали для інших фігурантів «вугільної справи».

В чому підозрюють?

Петру Порошенку підписали підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України – щодо фінансування тероризму, державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. У разі доведення провини Порошенку загрожує до 15 років ув’язнення з можливою конфіскацією майна.

Йдеться про справу щодо злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на 1,5 мільярда гривень та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» і «ДНР».

6 січня Печерський районний суд Києва арештував майно п’ятого президента України та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка у справі про державну зраду.

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