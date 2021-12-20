Порошенку оголосили підозру в державній зраді

П’ятому президенту України та народному депутату від «Європейської Солідарності» Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді. Про це під час брифінгу 20 грудня повідомив керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов, передає кореспондент Львівського порталу.

Турчинов назвав справу проти Порошенка сфабрикованою та заявив, що підозру підписала не генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а один з її заступників на прізвище Симоненко.

«Хочу підкреслити, що навіть повністю залежна від Зеленського генеральна прокурорка Венедіктова не підписала цей фейковий документ, цю підозру, а її підписав – саме, мабуть, із цією метою і призначений – один з її заступників на прізвище Симоненко», – заявив Турчинов.

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Наразі Порошенко перебуває за кордоном, де в нього заплановані зустрічі зі Вселенським патріархом, проте Турчинов запевнив, що «після проведення запланованих міжнародних зустрічей та короткої відпустки» Порошенко повернеться в Україну.

Як повідомили в ДБР, підозра стосується трьох статей Кримінального кодексу України – щодо фінансування тероризму, державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. У разі доведення провини Порошенку загрожує до 15 років ув’язнення з можливою конфіскацією майна.

Йдеться про справу щодо злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на 1,5 мільярда гривень та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» і «ДНР».

«П’ятий Президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», – повідомили в ДБР.

У вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні вже повідомили про підозру ще одному із чинних народних депутатів та колишньому міністру енергетики. Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля.

«На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. Що, у свою чергу підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності», – йдеться в повідомленні.

За даними hromadske, повідомлення про підозру експрезиденту, який перебуває за кордоном, направили поштою.

17 грудня ДБР намагалося вручити повістку на допит Порошенку у цій справі, але він проігнорував слідчих: сів у машину й поїхав.

За даними правоохоронців, попереднє керівництво держави підібрало на окупованій території дві шахти держпідприємств «Шахта імені К. І. Кісельова» та «Луганськвугілля», що перебували під повним контролем бойовиків, а одне з них узагалі не працювало.

12 листопада повідомили про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину. Йому закидають організацію незаконних постачань вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Слідство стверджує: щоб створити видимість законності схеми, тодішній міністр наказав до реєстраційних даних цих підприємств внести зміни про юридичні адреси в Києві, а їхніми керівниками призначили представників «ЛНР» та «ДНР».

«Центренерго» за вказівкою Демчишина нібито уклало договори на постачання вугілля з контрольованими бойовиками підприємствами. Це стало підставою для перерахування, переведення в готівку й розподілення на користь «ДНР» та «ЛНР» більш як 200 мільйонів гривень.

Демчишину загрожує до 15 років в’язниці. Раніше у межах цієї справи вже повідомили про підозру народному депутату і ще одній людині — їм закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.

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