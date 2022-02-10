Національний відбір на «Євробачення-2022»: як голосувати

У суботу, 12 лютого, о 18:30 в ефірі «Суспільного» під час фіналу Національного відбору на Пісенний конкурс «Євробачення-2022» оберуть представника від України. Глядачі зможуть вплинути на вибір переможця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі телерадіокомпанії.

Так, результати голосування Нацвідбору залежать від голосів глядачів (50%) і журі (50%). Вони додадуться і за підсумками сформують рейтингову таблицю.

Після того, як ведучі оголосять початок голосування, всі охочі зможуть проголосувати за свого улюбленого виконавця, надіславши платне SMS-повідомлення (5,31 грн) з кодом учасника на короткий номер 7576, який оголосять під час прямої трансляції в ефірі (додатково він з’явиться у відповідних текстових повідомленнях на екрані).

Номер коду учасника Нацвідбору відповідатиме його порядковому номеру виступу, а саме:

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1) гурт «Cloudless»;

2) Michael Soul;

3) гурт «Our Atlantic»;

4) Barleben;

5) співачка Roxolana;

6) гурт «Kalush Orchestra»;

7) співак Wellboy;

8) Alina Pash.

З одного номера можна проголосувати за кожного учасника не більше одного разу. Зауважте, що за всі подальші повідомлення за одного учасника теж зніматиметься плата, проте результат голосування не зараховуватиметься.

Всі, хто проголосував, отримають у відповідь SMS-підтвердження про зарахування голосу.

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Після оголошення ведучих про завершення голосування результати голосування глядачів формуються у відсотковому співвідношенні голосів, що в сукупності становить 100%, із подальшою конвертацією відсотків у бали від 1 до 8.

Голосування журі відбувається паралельно з голосуванням глядачів, де вони виставляють учасникам бали від 1 до 8.

Якщо два або більше учасників наберуть однакову сумарну кількість балів, то перевагу матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.

З деталями голосування можна також ознайомитися тут. Правильність перевірки підрахунку голосів здійснює ТОВ Аудиторська фірма PwC.

Ведучими концерту стануть: на основній сцені – Марія Єфросиніна, а за лаштунками працюватиме – Тімур Мірошниченко. Суспільний мовник оголосив імена членів журі Національного відбору на «Євробачення-2022», якими стали Тіна Кароль, Ярослав Лодигін і Джамала.

Зазначимо, Суспільний мовник транслюватиме шоу наживо на всіх платформах: телебаченні, діджиталі та радіо.

Нагадаємо, організатори українського національного відбору оголосили вісьмох головних претендентів на участь в «Євробаченні-2022». Серед них є реперка AlinaPash та WELLBOY – виконавець популярної пісні «Гуси».

Додамо, пісенний конкурс «Євробачення» у 2022 році відбудеться на арені PalaOlimpico в італійському місті Турин. Півфінали запланували на 10 та 12 травня, а фінал – на 14 травня. У конкурсі візьме участь 41 країна.

Минулого року Україну на «Євробаченні» представляв гурт Go_A і посів п’яте місце. Пісня «Шум» стала першою україномовною піснею, що потрапила до світового чарту Billboard, а згодом ще й увійшла до трійки найпопулярніших в історії музичного конкурсу.

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