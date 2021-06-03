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Наробили шуму. Вперше в історії українська пісня дебютувала в чарті Billboard 200

Андрій Котенський

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Пісня SHUM, з якою гурт GO_A брав участь в Євробаченні 2021, стала першою піснею українською мовою, що потрапила до глобального чарту Billboard, пише НВ.

SHUM продовжує підкорювати серця меломанів по всьому світу. Через тиждень після фіналу Євробачення 2021 пісня українською мовою українського гурту вперше в історії дебютувала у щотижневому глобальному чарті Billboard 200 (за винятком США) — Billboard Global 200 excl US, який складає журнал Billboard. Зараз українська пісня посідає 80-те місце.

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Очолює ж чарт новий хіт K-pop гурту BTS — Butter.

Також пісня SHUM продовжує очолювати рейтинг 50 Viral чарту Spotify.

Нагадаємо, за результатами гранд-фіналу Євробачення 2021 гурт GO_A посів п’яте місце, в той же час згідно з глядацьким голосуванням – друге місце. Переможцем став італійський гурт Måneskin, який в глядацькому голосуванні посів перше місце, а за оцінками журі – четверте.

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