«Євробачення-2022»: стало відомо, в якому місті відбудеться пісенний конкурс

Пісенний конкурс «Євробачення» у 2022 році відбудеться на арені PalaOlimpico в італійському місті Турин. Півфінали запланували на 10 та 12 травня, а фінал – на 14 травня. Про це пише Громадське з посиланням на сайт конкурсу.

Турин під час національного конкурсу міста-господаря випередив Мілан, Болонью, Пезаро та Ріміні.

За словами супервайзера «Євробачення» Мартіна Естердала, Турин ідеально підходить для проведення такого конкурсу.

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«Як ми побачили під час зимових Олімпійських ігор 2006 року, PalaOlimpico перевершує всі вимоги, необхідні для проведення глобального заходу такого масштабу, і ми були дуже вражені ентузіазмом і відданістю міста Турин», – сказав супервайзер.

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Турин стане третім італійським містом, де відбудеться «Євробачення». До цього конкурс відбувався у Неаполі (у 1965 році) та Римі (у 1991 році).

Італія отримала право на проведення конкурсу завдяки перемозі гурту Maneskin на «Євробаченні-2021», який відбувся в Роттердамі у Нідерландах. Цей гурт набрав загалом 524 бали (206 від журі й 318 від глядачів).

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