Українська пісня «Шум» Go_A потрапила у трійку найпопулярніших за історію «Євробачення»

Пісня «Шум» українського гурту Go_A, із якою вони брали участь у «Євробаченні» 2021 року, потрапила у трійку найкращих за всю історію пісенного конкурсу. Про це пише Eurovision Song Contest Radio.

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Список складається із 250 кращих композицій в історії пісенного конкурсу, які щороку обирають слухачі Eurovision Song Contest Radio. Перше місце посіла пісня Euphoria шведської співачки Loreen, з якою вона перемогла на конкурсі 2012 року у Баку.

На другому місці переможці конкурсу 2021 року італійський гурт Måneskin із піснею Zitti E Buoni. А на третьому місці – українці Go_A із «Шумом».

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Пісня Джамали «1944» посіла 14 місце. З нею Україна перемогла на 61-му конкурсі у 2016 році. Руслана з піснею «Дикі танці» 2004 ріку – на 78 місці.

Нагадаємо, торік у червні пісня «Шум», з якою гурт GO_A брав участь в Євробаченні 2021, стала першою піснею українською мовою, що потрапила до глобального чарту Billboard.

Додамо, за результатами гранд-фіналу Євробачення 2021 гурт GO_A посів п’яте місце, водночас згідно з глядацьким голосуванням – друге місце. Переможцем став італійський гурт Måneskin, який в глядацькому голосуванні посів перше місце, а за оцінками журі – четверте.

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Фото: eurovision.tv