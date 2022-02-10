На Львівщині 336 «школяриків» обладнали GPS-трекерами

Такі системи стеження допоможуть батькам відслідковувати, де зараз перебуває їхня дитина чи коли їй треба виходити з дому. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Відтак впродовж року громади Львівщини закупили та встановили відповідні системи стеження руху у 336 шкільних автобусах. Трекерами обладнали як нові автобуси, які громадам передали восени минулого року, так і транспортні засоби, закуплені раніше.

Загалом на облаштування «школяриків» системами стеження руху та супутнього програмного забезпечення в обласному бюджеті торік заклали 2 мільйони 352 тисячі гривень. Однак на трекери використали не всю суму – тільки 1 мільйон 900 тисяч гривень.

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«Це означає, що не всі автобуси обладнали системами стеження, будемо це враховувати при плануванні наступних покупок. Плануємо GPS-трекерами облаштувати також нові автобуси, які будемо закуповувати цього року», – розповів керівник відділу технічного нагляду та комп’ютерного забезпечення Богдан Прокопчук.

Водночас на Львівщині уже розпочали формувати потреби в «школяриках» від громад. Адже цьогоріч на придбання шкільних автобусів для області у державному бюджеті передбачили 55 мільйонів 675 тисяч гривень. Однак, їх закуплять лише за умови співфінансування з місцевих бюджетів.

«Тобто міста обласного значення мають залучити не менше третини вартості, а, наприклад, гірські села, не менше 5%. Проте на Львівщині є профіцитні громади, які можуть долучитись до закупівлі автобусів для своїх шкіл на значно більшу суму. Тому при збільшенні частки співфінансування, кількість потенційно закуплених «школяриків» зростатиме», – пояснив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Нагадаємо, торік для громад області закупили 23 «школярики» на загальну суму 43 мільйони 239 тисяч 300 гривень. Зокрема, перші 12 автобусів прибули на початку жовтня 2021 року. За кілька днів Львівщина отримала ще 11 «школяриків» фірми АТАМАN.

Однак, це не покриває потреб області, адже Львівщині бракує до 150 нових шкільних автобусів, бо наявний автопарк вже застарів та потребує постійного ремонту.

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