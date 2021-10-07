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Львівщина отримала ще 11 нових «школяриків». Як їх розподілили?

Вероніка Рой

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У четвер, 7 жовтня, Львівщині отримала другу партію шкільних автобусів «Школярик» фірми АТАМАN. Їх одержали 11 громад Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зауважимо, першу партію автобусів громади Львівщини отримали 4 жовтня. 12 нових «школяриків» вже передали таким громадам: Львівській, Кам’янка-Бузькій, Бібрській, Дрогобицькій, Золочівській, Добромильській, Красненській, Івано-Франківській, Стрийській, Судововишнянській та Мостиській.

7 жовтня відбулася передача другої партії машин. Їх передали 11 громадам Львівщини.

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Як зазначається, автобуси закупив департамент освіти і науки ЛОДА  за кошти освітньої субвенції з державного бюджету на засадах співфінансування з місцевих бюджетів для 11 навчальних закладів, вартість кожного з них складає майже 1,9 млн грн.

Зокрема, сьогодні «Школярики» отримали:

  • Добросинсько-Магерівська територіальна громада – 1 (ОЗ “Магерівський ЗЗСО І-ІІІ cт, смт Магерів).
  • Жовківська територіальна громада – 1 (ЗЗСО I-III cтупенів с. Глинськ).
  • Лопатинська територіальна громада – 1 (Миколаївський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів).
  • Новороздільська територіальна громада – 1 (Новороздільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5).
  • Моршинська територіальна громада – 1 (НВК “Середня загальноосвітня школа-ліцей” м. Моршина).
  • Грабовецько-Дулібівська територіальна громада – 1 (НВК “Любинцівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ”)
  • Боринська територіальна громада – 1 (Верхненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів).
  • Cтрілківська територіальна громада – 1 (Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. с.Головецько).
  • Белзька територіальна громада – 1 (Белзький опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів).
  • Жидачівська територіальна громада – 1 (Опорний заклад та її філії “Жидачівська ЗОШ І-ІІІ ст № 2”).
  • Журавненська територіальна громада – 1 (Монастирецький комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Володимира Поповича).

Як розповів Олег Паска, директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА, у закуплених автобусах поступово встановлюють GPS-трекери, щоб батьки і керівники відділів освіти могли дізнатися, де в певний момент знаходяться автобус з дітьми.

Загалом на Львівщині закупили 23 автобуси на загальну суму 43 239 300 грн. Усі автомобілі фірми АТАМАN. Загальна пасажиромісткість шкільного автобуса – 31 місце.

Як писав Львівський портал, Львівщина потребує від 100 до 150 нових шкільних автобусів, оскільки існуючий автопарк вже застарів і громадам доводиться вкладати чималі кошти у ремонти.

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Фото: ЛОДА

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