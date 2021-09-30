Львівщина потребує щонайменше 150 шкільних автобусів

Станом на сьогодні Львівська область потребує від 100 до 150 автобусів шкільних автобусів. Про це під час сесійного засідання у четвер, 30 вересня, повідомив директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска, передає кореспондент Львівського порталу.

«Зараз Львівщині потрібно не менше 100-150 «школяриків». За рік усі громади області витратили 57 млн грн на обслуговування автобусів, з них 20 млн пішли на зарплати водіям, 20 млн – на бензин, 17 млн – на ремонти. Це означає, що парк вже серйозно застарів та його потрібно оновлювати», – каже Олег Паска.

Посадовець уточнив, що наступного тижня на Львівщину має бути поставка 23 автобусів «Школярик».

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Голова Львівської облради Ірина Гримак закликала депутатів більш детально підійти до цього питання при плануванні бюджету на 2022 рік.

«Є державна субвенція, яка дозволяє закупляти певну кількість «школяриків». Цього року це 23 транспортних засоби. Як відбувається розподіл автобусів? У більшій мірі ймовірність отримання «школяриків» лежить на тих громадах, які більш спроможні. Тому що субвенція також передбачає співфінансування. Якщо, наприклад, Бісковицька громада не має коштів купити автобуси і не має коштів на співфінансування. Тому вони позбавляються шансу їх отримати в межах державної субвенції. Можливо, ми приймемо для себе рішення, що у таких випадках підтримати такі громади та дофінансувати їх за рахунок обласного бюджету», – зазначає голова ЛОР.

Також Ірина Гримак зауважила, що вартість одного «школярика» становить орієнтовно 1,7 млн грн.

Зазначимо, особливо актуально питання шкільних автобусів на Львівщині постало після того, як в області закрили частину закладів середньої освіти. Втім перед початком навчального року у ЛОДА запевняли, що проблем із довозом учнів до нових місць навчання не повинно бути.

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