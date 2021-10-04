Громадам на Львівщині передали 12 шкільних автобусів

В понеділок, 4 жовтня, громадам Львівської області передали 12 нових шкільних автобусів АТАМАN. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Учнів із віддалених сіл на Львівщині тепер возитимуть до школи на нових автобусах АТАМАN. Першу партію із 12 машин вже передали таким громадам: Львівській, Кам’янка-Бузькій, Бібрській, Дрогобицькій, Золочівській, Добромильській, Красненській, Івано-Франківській, Стрийській, Судововишнянській та Мостиській.

Найближчим часом інші громади області отримають ще 11 «школяриків». Загалом на закупівлю 23 нових автобусів витратили 43,2 млн грн: 37 млн грн виділили із держбюджету, решту дофінансували самі громади.

Так, після оптимізації освітньої мережі громади на Львівщині гостро потребують шкільних автобусів, щоб довозити чимало учнів із віддалених сіл.

«У нас є більше 200 дітей, які потребують довезення до школи. Досі ми їх довозили автобусами, які нам надавав районний відділ освіти, але маршрути були дуже ущільнені, водії дуже завантажені. А тепер ми маємо свій автобус, тому ми не можемо не радіти», – зауважила в.о. начальника відділу освіти Красненської селищної ради Христина Швед.

Один автобус АТАМАN обійшовся майже в 1,9 млн грн, проте така вартість є виправданою. Як пояснив начальник відділу капітального будівництва і техзабезпечення ЛОДА Богдан Прокопчук, ці автобуси виготовляють із японських комплектуючих, відтак вони надійніші від інших дешевших варіантів.

«Ми маємо практику використання автобусів АТАМАN. Вважається, що саме вони за технічними характеристиками є кращими від інших автобусів, які сьогодні випускають в Україні. Ці автобуси виготовлені з японських комплектуючих, зокрема двигунів. Це є їхньою основною перевагою», – пояснив він.

Мирослав Балук, водій із 35-річним стажем із Бібрської громади, оглянувши новий «школярик», також поділився своїми враженнями від автобуса АТАМАN. Каже, що досі їздив на «Еталоні», які були меншими, тому доводилось робити по кілька рейсів для того, щоб завезти усіх дітей до школи.

«Думаю, найбільше цього автобуса чекають наші діти, бо попередній був замалий, тре було два-три рейси робити. Через це самим школярам потрібно було дуже рано вставати – 07:45 год. вони вже були на зупинці. А ці автобуси – гарні, більші. Ще вони є більш економні у споживанні пального, що є дуже важливо. Але будь-яка машина хоче гарної дороги, обслуговування і дбайливого водія. Тоді вона буде довго їздити», – додав Мирослав Балук.

Тепер усі нові «Школярики» ще хочуть обладнати GPS-трекерами, аби відслідковувати їхнє переміщення. Це дозволить учням та вчителям якісно планувати свій розклад, вчасно приходити на зупинку і, до прикладу, не мерзнути взимку, а керівництву – розуміти, чи за призначенням використовується автобус.

Як писав Львівський портал, Львівщина потребує від 100 до 150 нових шкільних автобусів, оскільки існуючий автопарк вже застарів і громадам доводиться вкладати чималі кошти у ремонти.

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