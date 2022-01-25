Британські ракетні комплекси NLAW вже на Львівщині

У 184 Навчальному центрі Національної академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочалась підготовка українських військовослужбовців до застосування новітніх протитанкових ракетних комплексів NLAW, які днями у якості допомоги Збройним Силам України були надані Урядом Великобританії. Про це повідомив керівник НАСВ Павло Ткачук на своїй сторінці у Facebook.

За словами Павла Ткачука, навчають користуватися новими протитанковими комплексами інструктори тренувальної місії Великобританії в України «ORBITAL». Британські військові готують наших воїнів до особливостями застосування цього новітнього озброєння.

Вже невдовзі перші декілька десятків військовослужбовців ЗС України будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, але й зможуть самі навчати інших українських воїнів.

«Вдячний вищому військовому керівництву нашої держави за довіру та можливість розпочати цю підготовку саме у нас, а Уряду Великобританії та інструкторам місії «ORBITAL» – за допомогу й підтримку України. Переконаний, спільними зусиллями ми захистимо нашу Батьківщину від будь-яких зазіхань агресора» –повідомив Павло Ткачук.

На що здатний протитанковий комплекс NLAW

ПТРК NLAW виробляється відомим шведським концерном SAAB та перебуває на озброєнні близько 10 країн світу.

Ракета має інерційну систему управління, що компенсує вплив довкілля та можливі радіоелектронні перешкоди систем захисту танка.

Оператор наводить ракету на ціль протягом трьох секунд. Після чого здійснює постріл. Високотехнічна ракета сама обчислює параметри руху цілі та прогнозовану точку зустрічі. Відповідно не потрібно враховувати поправки на дальність, вітер та рух цілі.

Ураження противника відбувається зверху на прольоті, коли ракета перебуває безпосередньо над бронеоб’єктом. Ударне ядро вражає ціль у найбільш уразливе місце. Крім того, система забезпечує навіть ураження об’єктів, що перебувають в окопі або в капонірі. Дальність польоту до 1000 метрів.

Нагадаємо, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів уже цієї зими.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Майже 50% українців вважають, що Росія нападе на Україну.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.

Фото: Павло Ткачук

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