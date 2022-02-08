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Вийшов трейлер екранізації повісті Скрябіна «Я, «Побєда» і Берлін»

Аліса Белей

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У вівторок, 8 лютого, вийшов новий офіційний трейлер стрічки «Я, «Побєда» і Берлін», знятої за мотивами однойменної повісті музиканта Кузьми Скрябіна. Знімали фільм у Львові, Києві та Берліні. Про це повідомляє Львівський портал.

В основі повісті, виданої у 2006 році – події з життя самого Андрія Кузьменка. Зйомки повнометражного фільму за мотивами оповідання стартували в серпні 2020 року у Львові.

Дія фільму відбувається в 1990-х роках. У центрі сюжету – історія про музиканта-початківця, який їде до Берліна, щоб поміняти стару автівку «Побєда» на «Мерседес».

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Режисеркою фільму стала Ольга Ряшина, оператор – Дмитро Недря. Сценарій написали Анатолій Крим, Олексій Комаровський і Ніна Шуліка. Головні ролі зіграли: Іван Бліндар, Володимир Гева та Марія Стопник.

Знято фільм компанією StarMedia за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України й Державного агентства України з питань кіно.

В українському прокаті стрічка з’явиться 24 березня 2022 року. Торік у грудні автори фільму опублікували тизер-постер. Переглянути його можна за цим посиланням.

Як писав раніше Львівський портал, події розгортаються у шалених 90-тих. За три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій «Побєді».

Як розповіли творці стрічки, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий «Мерс». Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ.

Додамо, що бюджет фільму становить близько 1 млн 300 тис. доларів. З кожного квитка кінотеатри залишають собі 50%.

Раніше Львівський портал повідомляв, що співак Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі у Дніпропетровській області. Йому було всього 46 років.

Андрію Кузьменку посмертно надали звання Героя України.

13 серпня 2020 року, у день народження Андрія Кузьменка, у Львові розпочалися фільмування «Я, «Побєда» і Берлін» за його книжкою.

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