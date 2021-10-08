«Я, Побєда і Берлін». Офіційний тизер-трейлер

Навесні 2022 року у прокат в Україні вийде фільм за мотивами однойменної повісті легендарного українського музиканта Кузьми Скрябіна «Я, Побєда і Берлін». Автори фільму опублікували перший офіційний тизер стрічки, повідомляє Львівський портал.
В основі фільму – однойменна повість Андрія Кузменка про пригоди із його життя.
Події розгортаються у шалених 90-тих. За три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій «Побєді». Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий «Мерс». Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ.
Вже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.
Бюджет фільму становить близько 1 млн 300 тис. доларів. З кожного квитка кінотеатри залишають собі 50%.
Раніше Львівський портал повідомляв, що співак Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі у Дніпропетровській області. Йому було всього 46 років.
Андрію Кузьменку посмертно присвоїли звання Героя України
13 серпня 2020 року, у день народження Андрія Кузьменка, у Львові розпочалися зйомки фільму «Я, «Побєда» і Берлін» за його книжкою.
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Андрій Котенський