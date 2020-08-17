Кузьмі Скрябіну посмертно присвоїли звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв українському співаку Кузьмі Скрябіну (Андрій Кузьменко) звання Героя України. Відповідний указ глава держави підписав 17 серпня – у день народження Кузьми. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Звання Герой України Андрій Кузьменко посмертно було присвоєно за визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність.

Зазначимо, Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у місті Самбір Львівської області. Життя Кузьми було насичене і різнокольорове: тут був і спорт (біатлон), і медицина (закінчив стоматологію), і творчість. Останнє вдавалося Андрію найкраще – його виступи збирали тисячі шанувальників, а концерти пам’яті, що пройшли у Львові та Києві довели, що пісні Кузьми стали вічними.

Співак Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі у Дніпропетровській області. Йому було 46 років.

Нагадаємо, 17 серпня, у день народження Андрія Кузьменка, у Львові розпочалися зйомки фільму «Я, «Побєда» і Берлін» за його книжкою Кузьми.

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