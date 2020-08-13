У день народження Кузьми у Львові розпочнуть зйомки фільму «Я, «Побєда» і Берлін»

У Львові 17 серпня стартують зйомки фільму «Я, «Побєда» і Берлін» за книжкою Андрія Кузьменка (Кузьми). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Кінопроект комедії за однойменним романом Кузьми Скрябіна став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Державна підтримка стрічки складає 27 млн грн – 75% загальної вартості виробництва фільму.

Компанія «ЕТ ПОІНТ» разом з компанією «Стар Медіа» за підтримки Держкіно приступили до зйомок ігрового національного повнометражного фільму «Я, «Побєда» і Берлін». Із 17 по 27 серпня зйомки триватимуть у Львові.

Режисером-постановником фільму є Ольга Ряшина. Автори адаптації сценарію – Анатолій Крим та Олексій Комаровський. Продюсерами стрічки виступили Олексій Терентьєв та Артем Доллежаль.

Комедія за мотивами повісті Андрія Кузьменка розповість історію хлопця Кузьми, який придбав перше в своєму житті авто під маркою «Побєда». Готовий разом із нею підкорювати цілий світ, герой вирушає зі своїм товаришем Бардом до Берліну. Проте ні сам Кузьма, ні Бард не підозрюють, які шалені пригоди чекають на них, а також того, що повернуться вони з цієї подорожі вже зовсім іншими людьми.

Реліз фільму в Україні заплановано на 2021 рік.

Частину зйомок фільму заплановано провести у Львові. Вони триватимуть з 17 по 27 серпня на різних локаціях міста. У зв’язку із цим в місті частково перекриватимуть декілька вулицю. Мешканців міста просять вибачення за тимчасові незручності. Однак зміни в русі транспорту не буде: буде тимчасове призупинення курсування на декілька хвилин.

«Дата першого дня зйомок у нас вибрана не випадково: 17 серпня – це день народження Андрія Кузьменка. Для нас важливо розпочати зйомку цього фільму саме в цей час. Ми б дуже хотіли розуміння і підтримку від мешканців Львова. До прикладу, на вулиці Менделєєва ми будемо відігравати дуже велику сцену, тому сподіваємось, що львів’яни будуть йти нам назустріч. Така ж ситуація буде на вул. Академіка Богомольця та на вул. Таманській: там є великий паркінг, і ми розуміємо, що зйомки будуть заважати людям, але намагаємось знайти компроміс», – зазначив локейшн-менеджер зйомок фільму у Львові Денис Бекетов.

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