Стала відома дата прем'єри фільму «Я, «Побєда» і Берлін» за книжкою Скрябіна

24 березня 2022 року у кінотеатрах стартує прокат стрічки, яку знімали у Львові, за мотивами повісті Кузьми Скрябіна «Я, «Побєда» і Берлін». Автори фільму опублікували тизер-постер та оголосили довгоочікувану дату прем’єри, повідомляє Львівський портал.

«Романтика 90-х, спонтанна подорож і рок-н-рол! Чи вдасться Кузьмі з Бардом доїхати до Берліна? Вони подолають 2000 кілометрів, без кінця заводитимуть «Побєду», ходитимуть на рейви, відбиватимуться від рекетирів, шукатимуть червоні колготки й своє справжнє призначення», – йдеться в анонсі.

Як писав раніше Львівський портал, в основі фільму – однойменна повість Андрія Кузменка про пригоди із його життя. Події розгортаються у шалених 90-тих. За три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій «Побєді».

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Як розповіли творці стрічки, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий «Мерс». Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Вже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.

Додамо, що бюджет фільму становить близько 1 млн 300 тис. доларів. З кожного квитка кінотеатри залишають собі 50%.

Раніше Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал повідомляв, що співак Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі у Дніпропетровській області. Йому було всього 46 років.

Андрію Кузьменку посмертно надали звання Героя України.

13 серпня 2020 року, у день народження Андрія Кузьменка, у Львові розпочалися фільмування «Я, «Побєда» і Берлін» за його книжкою.

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