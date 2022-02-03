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В Україні за добу зробили рекордну кількість ПЛР-тестів

Анастасія Диняк

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Вперше від початку пандемії в Україні зробили понад сто тисяч ПЛР-тестів упродовж доби. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Так, у середу, 2 лютого, українські лабораторії провели 101 202 ПЛР-тести, що є найбільшим показником за весь час пандемії Covid-19.

«В Україні вперше з початку пандемії зроблено більше ніж 100 тисяч досліджень за добу методом полімеразної-ланцюгової реакції. Це один із показників готовності медичної системи до реагування», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Також минулої доби зробили 81 928 експрес-тестів на антиген та 7505 тестів методом ІФА. Тобто загалом разом із ПЛР-дослідженнями в Україні здійснили 190 тисяч covid-тестувань різного типу.

Також Віктор Ляшко наголосив на важливості вакцинації українців задля формування колективного імунітету. Його вдасться досягти, якщо хоча б 70% населення держави отримає повний курс щеплень.

Нагадаємо, минулої доби, 2 лютого, в Україні виявили також рекордну кількість нових хворих на коронавірус – 39 620. Тим часом на Львівщині провели 6324 ПЛР-тести та зафіксували 2 369 нових хворих.

Загалом станом на 2 лютого два щеплення проти коронавірусу зробили 14,7 мільйона українців, бустерну дозу отримали майже 400 тисяч людей.

Щодо громадян віком 60+, то наразі дві дози вакцини мають близько 3 мільйонів осіб, що становить менше 38%. Такий рівень імунізації у МОЗ називають незадовільним.

Тому уряд встановив регіонам «план» covid-вакцинації на 2022 рік.

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