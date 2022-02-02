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Менше 38% літніх українців пройшли повний курс covid-вакцинації

Анастасія Диняк

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В Україні, не враховуючи столиці, повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли близько 3 мільйонів людей віком від 60 років. Це менше ніж 38%. Одну дозу отримали близько 45%. Такий рівень імунізації є незадовільним. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

У МОЗ кажуть, що не задоволені такими показниками вакцинації українців віком 60+, адже саме ця категорія є найбільш вразливою до коронавірусу. Більше того, імунізація літніх людей також суттєво впливає на формування колективного імунітету. Його вдасться досягти при повній вакцинації хоча б 70% населення держави.

Водночас причиною таких низьких показників вакцинації старших українців у міністерстві називають відсутність належного інформування.

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«Зокрема, багато літніх людей вважають, що ризики від вакцинації переважають ризики від хвороби, тоді як насправді загроза отримати ускладнення від Covid є в тисячі разів вищою за будь-які можливі реакції на вакцини», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Крім того, на заваді covid-вакцинації можуть стати обмежені можливості пересування літніх людей. Саме тому з 10 січня в Україні запрацювали мобільні бригади, які їздять селами і роблять щеплення всім охочим. Медики приїжджають у ті громади, де імунізовано менше 25% літніх мешканців.

Так, станом на 1 лютого такі мобільні бригади здійснили близько 8 тисяч виїздів, під час яких зробили майже 90 тисяч щеплень. У планах на поточний тиждень – ще принаймні 70 тисяч щеплень.

Зазначимо, що в усьому світі пріоритетними групами covid-вакцинації є медики та літні люди.

За весь час пандемії 80% померлих від коронавірусу в Україні були саме люди віком 60+. Єдиний спосіб захиститися від ускладнень чи смерті – вакцинуватися.

Як повідомляв Львівський портал, раніше Львівщина була лідером в Україні за рівнем вакцинації людей віком від 60 років. Так, станом на листопад 2021 року однією дозою було щеплено 41,2%, а необхідними двома дозами – 31% людей літнього віку.

Втім станом на початок 2022 року ситуація практично не змінилась. Лише 42% літніх мешканців Львівщини отримали щеплення проти Covid-19. Якраз у віковій категорії людей 60+ зараз рівень вакцинації виявився одним із найнижчих.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік центрів вакцинації на Львівщині – тут.

Актуальний графік роботи центрів вакцинації на Львівщині включно до 6 лютого дивіться за цим посиланням.

Для того, щоб зробити щеплення, при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.

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