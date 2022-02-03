Львівщина – на одному з останніх місць в екологічному рейтингу областей

Львівська область зайняла 21 місце з 24 серед усіх регіонів України за кількістю екологічних проблем. Про це пише видання Фокус.

Так, у 2022 році Львівська область опинилася на одному з останніх місць – 21, набравши лише 2,36 бала. Зазначимо, що у 2021 році Львівщина займала 16-18 сходинку.

Як рахували рейтинг?

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Екологічний рейтинг областей України-2022 було складено посилаючись на офіційні дані Держстату, Держводагентства, Національного інституту раку за 2020 рік.

Для оцінки екологічної ситуації в регіонах обрали шість критеріїв. За кожним із них вивели середнє значення по країні, з ним порівнювали ситуацію в кожній області.

Усі бали вираховувалися, виходячи з цього показника: середнє значення – 0 балів. Якщо ситуація в регіоні виявилася гіршою, ніж загалом по країні, нараховувалися бали з від’ємними значеннями, якщо кращою – з додатними.

Максимальні 5 балів та мінімальні -5 балів можна було отримати за такі показники: кількість викидів в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел забруднення; утворення відходів І-III класів небезпеки (батарейки та ртутні прилади); обсяг забруднених стічних вод; кількість захворювань на злоякісні новоутворення.

За п’ятибальною шкалою, від -2,5 до 2,5, оцінювалися такі показники: зростання чи зниження викидів в атмосферу від пересувних джерел забруднення на одну особу; утворення відходів у цілому (I–IV класів небезпеки). Наприкінці кількість набраних кожною областю балів підсумовували й визначали лідерів та аутсайдерів рейтингу.

Які основні екологічні проблеми Львівщини?

Отож основними екологічними проблемами Львівщини назвали незаконну вирубку лісу, забруднення річок, утилізація відходів й екологічні втрати від діяльності гірничої промисловості.

У дослідженні кажуть, що Львівська обласна рада визначила розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття одними із пріоритетів Програми охорони навколишнього середовища на 2021–2025 роки.

Ця проблема на Львівщині є такою ж актуальною, як і забруднення річок, утилізація відходів й екологічні втрати від діяльності гірничої промисловості. У регіоні розповсюджені незаконні рубки лісів, санітарні рубки понад встановлені законодавством ліміти.

«Є і конфлікти громад із лісівниками, бо відсутні прості, зрозумілі механізми залучення активних громадян до прийняття рішень щодо вирубок ділянок лісу, що можуть мати вплив на життя громади», – говорить засновник ГО «Лісові ініціативи та суспільство», координатор проєктів лісового напрямку Дмитро Карабчук.

Він додає, що правила вирубок лісів досі базуються на радянському законодавстві й мають багато неузгодженостей, що створює ґрунт для зловживань. Наприкінці 2021-го Державне агентство лісових ресурсів України оприлюднило для обговорення проєкт нових правил рубок. Експерти вказують, що й він має недоліки, зокрема, не враховується те, що рубки самі собою можуть шкодити довкіллю та біорізноманіттю, навіть якщо вони законні.

Зазначимо, що у першу п’ятірку рейтингу увійшли такі області: Житомирська, Чернівецька, Закарпатська, Волинська та Рівненська.

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Нагадаємо, комунальне підприємство «Стрийводоканал» повинне заплатити 967 тисяч гривень штрафу за скидання відходів у річку.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Трускавці виявили стихійне сміттєзвалище площею понад 700 м кв. Серед відходів знайшли використані медматеріали, зокрема, системи для крапельниць, шприци та пробірки.

Як стало відомо, до створення стихійного сміттєзвалища у Трускавці, на якому були виявлені використані медматеріали, може бути причетна колишня директорка одного із підприємств міста.

Додамо, торік Львів опинився на 10 місці серед українських міст за індексом задоволеності якістю послуг. Про це свідчили результати сьомого всеукраїнського муніципального опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.