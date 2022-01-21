До стихійного сміттєзвалища у Трускавці причетна місцева директорка

До створення стихійного сміттєзвалища у Трускавці, на якому були виявлені використані медматеріали, може бути причетна колишня директорка одного із підприємств міста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, колишній директорці одного із підприємств Трускавця повідомлено про підозру за фактом забруднення земельної ділянки речовинами і відходами, шкідливими для життя людей та довкілля.

«Підозрювана надавала вказівки своїм працівникам, щоб вони вивозили побутове сміття від діяльності підприємства на вільну земельну ділянку, яка розташована у курортному місті», – йдеться у повідомленні.

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В результаті утворення стихійного сміттєзвалища відбулось забруднення понад 700 кв м землі. Сума збитків завданих кримінальним правопорушенням, внаслідок засмічення земельної ділянки та забруднення ґрунту, становить 67,5 млн грн.

Засмічення вказаної земельної ділянки уже усунуто. Однак із метою відшкодування шкоди забруднення прокуратура готує цивільний позов.

Якщо провину жінки доведуть то їй загрожує від двох до п’яти років обмеження волі або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади ще до трьох років.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Трускавці виявили стихійне сміттєзвалище площею понад 700 м кв. Серед відходів знайшли використані медматеріали, зокрема, системи для крапельниць, шприци та пробірки.

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