ОСТАННІ НОВИНИ

До стихійного сміттєзвалища у Трускавці причетна місцева директорка

Андрій Котенський

|

До створення стихійного сміттєзвалища у Трускавці, на якому були виявлені використані медматеріали, може бути причетна колишня директорка одного із підприємств міста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, колишній директорці одного із підприємств Трускавця повідомлено про підозру за фактом забруднення земельної ділянки речовинами і відходами, шкідливими для життя людей та довкілля.

«Підозрювана надавала вказівки своїм працівникам, щоб вони вивозили побутове сміття від діяльності підприємства на вільну земельну ділянку, яка розташована у курортному місті», – йдеться у повідомленні.

Реклама партнерів

В результаті утворення стихійного сміттєзвалища відбулось забруднення понад 700 кв м землі. Сума збитків завданих кримінальним правопорушенням, внаслідок засмічення земельної ділянки та забруднення ґрунту, становить 67,5 млн грн.

Засмічення вказаної земельної ділянки уже усунуто. Однак із метою відшкодування шкоди забруднення прокуратура готує цивільний позов.

Якщо провину жінки доведуть то їй загрожує від двох до п’яти років обмеження волі або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади ще до трьох років.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Трускавці виявили стихійне сміттєзвалище площею понад 700 м кв. Серед відходів знайшли використані медматеріали, зокрема, системи для крапельниць, шприци та пробірки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів
Анастасія ПИЖ
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів Ка...

Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети
Ірина МАРЧУК
Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в ...

«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів