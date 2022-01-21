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За забруднення річки «Стрийводоканал» заплатить майже мільйон гривень

Анастасія Диняк

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Комунальне підприємство «Стрийводоканал» повинне заплатити  967 тисяч гривень штрафу за скидання відходів у річку. Про це Львівському порталу повідомили у обласній Державній екологічній інспекції.

Екологи встановили, що підприємство скидало відходи в річку Стрий з очисних споруд, розташованих в Добрянській сільській раді.

Так, КП «Стрийводоканал» порушило закон про охорону і використання водних ресурсів. Екологи підрахували збитки і тепер підприємство повинне заплатити 967 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, КП «Стрийводоканал» раніше вже приписували штраф, однак підприємство його не сплачувало. Відтак екологи звертались до суду, який змусив водоканал відшкодувати збитки.

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