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Крапельниці та шприци: у Трускавці виявили стихійне сміттєзвалище

Ольга Денисяка

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У Трускавці на Львівщині виявили стихійне сміттєзвалище площею понад 700 м кв. Серед відходів знайшли використані медматеріали, зокрема, системи для крапельниць, шприци та пробірки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Нелегальне звалище сміття виявили на земельній ділянці на вулиці Суховоля, 67 у Трускавці.

Встановлено, що площа забруднення побутовими відходами становить 728 кв. м. Спеціалісти відібрали взірці ґрунту, щоб провести дослідження на предмет забруднення земель.

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Окрім цього, вилучили використаний медичний матеріал, зокрема, системи для крапельниць, шприци, пробірки.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи, причетні до вказаної протиправної діяльності.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом забруднення земель (ч.1 ст.239 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на термін до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.

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Фото: прокуратура

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