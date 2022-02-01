У Львові повідомили про замінування Бандери, Шевченка та ще кількох вулиць

Правоохоронці обстежують на наявність вибухівки відразу п’ять вулиць Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Повідомлення про начебто замінування п’яти вулиць Львова надійшло від аноніма на «гарячу лінію» міста.

У повідомленні йшлося про те, що вибух має відбутись 2 лютого о 2:00 год на вулицях Весняній, Сонячній, Шевченка та Бандери та Тракт Глинянський.

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«Районні адміністрації міста працюють спільно з правоохоронцями, відповідно до протоколу. Вулиці обстежують на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, останніми тижнями на Львівщині активізувались псевдомінери. Так, 12 січня у Львові «мінували» всі школи. Тоді правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і понад 3 тисячі вчителів. Вибухівки так і не виявили.

Вже 13 січня невідомі погрожували підірвати офіс «Львівгазу», скинувши авіаційну бомбу. А 17 січня вибухівку шукали в коледжі на Сихові. В обох випадках замінування виявилось фейком.

18 січня псевдомінувальники вимагали скасувати масковий режим, інакше підірвуть відділення «ПриватБанку». Наступного ж дня, 19 січня, «мінували» школу на Сихові.

Також правоохоронці неодноразово шукали вибухівку у львівських торгових центрах та аеропорту «Львів».

В СБУ фіксують, що неправдиві повідомлення про мінування в Україні надходять із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та сусідніх пострадянських країн.

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