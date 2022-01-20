У Львові знову «замінували» школу

У середу, 19 січня, правоохоронці шукали вибухівку в одній зі шкіл на Сихові у Львові. Інформація про замінування не підтвердилася. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Повідомлення про замінування надійшло близько 22:32 на електронну адресу колцентру Служби безпеки України. У листі йшлося про загальноосвітню школу № 84, яка розташована на Сихові на вул. Зубрівській, 30.

Відповідні служби та поліція обстежували приміщення навчального закладу та прилеглі території майже до 02:00 20 січня. Вибухівки в школі не знайшли.

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Зараз правоохоронці розшукують аноніма, яка надав неправдиве повідомлення про замінування.

Нагадаємо, останні кілька днів на Львівщині активізувались псевдомінери. 12 січня у Львові «мінували» всі школи. Правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і більше 3 тисяч вчителів. Вибухівки так і не виявили.

Вже 13 січня невідомі погрожували підірвати офіс «Львівгазу», скинувши авіаційну бомбу. А 17 січня вибухівку шукали в коледжі на Сихові. В обох випадках замінування виявилось фейком.

А 18 січня псевдомінувальники вимагали скасувати масковий режим, інакше підірвуть відділення «ПриватБанку». В той же день «мінували» школу на Сихові.

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