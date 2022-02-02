У пологовому на Некрасова народився перший малюк

У відреконструйованому пологовому відділенні Львівської обласної клінічної лікарні, що на вулиці Некрасова, 4, народилось перше немовля – хлопчик Дмитрик. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Після чотирирічної перерви приймати вагітних пологове відділення на Некрасова почало з 1 лютого. А вже під ранок середи, 2 лютого, тут на світ з’явилась перша дитина.

«Сьогодні о 5:40 год. в нас народився хлопчик. Цього красунчика звати Дмитрик, він має масу 3100 г, 50 см – довжина тіла. Це гарний початок! Ми щасливі», – кажуть медики.

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Першому немовляті, народженому у цьому пологовому, лікарі подарували на згадку іграшку-гризунець.

Нагадаємо, у відремонтованому пологовому корпусі розгорнули 100 ліжок. Із них 40 передбачили у пологовому відділені, та ще по 30 – у відділеннях патології вагітності та екстрагенітальної патології.

Крім того, тут відкриють відділення неонатального догляду та відділення інтенсивного та постінтенсивного лікування новонароджених.

У лікарні є вісім індивідуальних полових залів, три операційні для проведення кесарських розтинів. Тут також замінили ліжка у палатах та інші меблі, медичне обладнання. В окремих залах навіть встановили джакузі, аби жінки могли народжувати у воді.

На першому поверсі облаштували приймальний покій і оглядовий кабінет, де вагітним відразу проводитимуть усю необхідну діагностику. Як виглядає оновлене пологового відділення на Некрасова, детальніше дивіться за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, капітальний ремонт та реконструкція пологового корпусу обласної клінічної лікарні більше чотирьох років. Всі роботи стартували у вересні 2017 року і завершились під кінець 2021-го. Оновлення пологового обійшлося у 106 млн грн, 90 млн грн із яких дала область.

Роботи у пологовому на Некрасова виконувала фірма «БМ Комфорт». Спочатку вона мала відремонтувати цей корпус лікарні до кінця 2018 року, втім згодом термін виконання робіт відтермінували ще на рік – до кінця грудня 2019-го.

Станом на початок 2019 року компанія «БМ Комфорт» фігурувала у кримінальній справі, відкритій правоохоронцями 12 січня 2018 року. Її підозрювали у внесенні неправдивих даних у документи стосовно реконструкції пологового відділення обласної клінічної лікарні.

Детальніше про тендери, які оголошувала лікарня, та тяганину з ремонтом пологового на Некрасова читайте за посиланням.

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Фото: пологовий будинок ЛОКЛ