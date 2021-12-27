У Львові відкривають пологове відділення на Некрасова

У середу, 29 грудня, у Львівській обласній клінічній лікарні відкриють оновлений пологовий корпус що на Некрасова, 4. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

В межах програми енергозбереження реставрували фасад, облаштували гідроізоляцію та утеплення цокольного поверху, утеплили горищне перекриття та провели реконструкцію системи опалення. Також у пологовому корпусі замінили усі вікна, батареї, комунікації: електрику, водопостачання, каналізацію. В кожній палаті облаштували окрему ванну кімнату, збільшили кількість палат спільного перебування матері і дитини.

Пологовий на сьогодні оснащений вісьмома індивідуальними пологовими залами та трьома операційними. На першому поверсі провели перепланування. Тепер там приймальний покій та оглядовий кабінет, де провадитиметься уся необхідна діагностика.

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Вдалося також оновити ліжка і меблі, частково – обладнання. Над повним оновленням медичного обладнання продовжуємо працювати й надалі.

Нагадаємо, капітальний ремонт та реконструкція пологового корпусу обласної клінічної лікарні тривав з вересня 2017 року. На це з обласного бюджету було виділено близько 80 мільйонів гривень.

Як повідомляв Львівський портал, всі роботи у пологовому відділенні виконувала фірма «БМ Комфорт». Спочатку фірма мала відремонтувати цей корпус лікарні до кінця 2018 року, втім згодом термін виконання робіт відтермінували ще на рік – до кінця грудня 2019-го.

Станом на січень 2019 року компанія «БМ Комфорт» фігурувала у кримінальній справі, відкритій правоохоронцями 12 січня 2018 року. Її підозрювали у внесенні неправдивих даних у документи стосовно реконструкції пологового відділення обласної клінічної лікарні.

Детальніше про тендери, які оголошувала лікарня, та тяганину з ремонтом пологового на Некрасова читайте за посиланням.

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