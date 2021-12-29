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Як виглядає оновлене пологове відділення на Некрасова

Вероніка Рой

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У середу, 29 грудня, після капітального ремонту та реконструкції у Львівській обласній клінічній лікарні відкрили пологове відділення, що на вулиці Некрасова,4. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Як розповів  директор лікарні Михайло Гичка, у відділенні збільшили кількість палат спільного перебування матері і дитини, які облаштовані ванною кімнатою.

«Пологовий на сьогодні оснащений вісьмома індивідуальними пологовими залами та трьома операційними. На першому поверсі провели перепланування – тепер там приймальний покій і оглядовий кабінет, де проводитиметься уся необхідна діагностика», – зазначив Михайло Гичка.

Відділення було закрито у 2017 році – з цього часу тут проведено капітальний ремонт інженерних мереж, приміщень та реконструкцію з енергозбереженням. Замінено також системи водопостачання, водовідведення, електромережу та освітлення,  двері та вікна, повністю перероблено дах будівлі, проведено утеплення горища. Під час реконструкції з енергозбереженням замінено систему опалення корпусу – труби, арматуру, радіатори. Також  облаштовано індивідуальний тепловий пункт.

Загальна вартість робіт – 106 млн грн, з яких 90 млн грн скерували обласного бюджету.

Після реконструкції в пологому запрацює відділення екстрагенітальної патології, патології вагітності, неонатального догляду, відділення інтенсивного та постінтенсивного лікування новонароджених.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, всі роботи у пологовому відділенні виконувала фірма «БМ Комфорт». Спочатку фірма мала відремонтувати цей корпус лікарні до кінця 2018 року, втім згодом термін виконання робіт відтермінували ще на рік – до кінця грудня 2019-го.

Станом на січень 2019 року компанія «БМ Комфорт» фігурувала у кримінальній справі, відкритій правоохоронцями 12 січня 2018 року. Її підозрювали у внесенні неправдивих даних у документи стосовно реконструкції пологового відділення обласної клінічної лікарні.

Детальніше про тендери, які оголошувала лікарня, та тяганину з ремонтом пологового на Некрасова читайте за посиланням.

Довідка

До початку ремонтних робіт у пологовому відділенні Львівської обласної клінічної лікарні працювали відділення екстрагенітальної патології, патології вагітності, відділення неонатального догляду. За 2016 рік було прийнято 3777 пологів, (народили 3918 дітей), за 9 місяців 2017 року 2949 пологів (народилося 3088 дітей). Кожного року приблизно  17 % дітей були передчасно народженими.

Тут народжували вагітні з важкою екстрагенітальною патологією і патологією вагітності з м. Львова і області.

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Фото: ЛОР, Ірина Гримак 

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