У Львові запрацювало ще одне пологове відділення

З вівторка, 1 лютого, оновлене пологове відділення Львівської обласної клінічної лікарні, що на вулиці Некрасова, 4, знову починає приймати вагітних після чотирирічної перерви. Про це йдеться на сторінці медустанови у Facebook.

Загалом у відремонтованому корпусі розгорнули 100 ліжок. Із них 40 передбачили у пологовому відділені, та ще по 30 – у відділеннях патології вагітності та екстрагенітальної патології.

Крім того, у пологовому запрацює відділення неонатального догляду та відділення інтенсивного та постінтенсивного лікування новонароджених.

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«Пологовий оснащений вісьмома індивідуальними пологовими залами, а відтак одночасно можуть народжувати вісім жінок. Тут є три операційні, може одночасно проводитися три кесарських розтини», – кажуть у лікарні.

У пологовому також замінили ліжка у палатах та інші меблі, медичне обладнання. В окремих залах навіть встановили джакузі, аби жінки могли народжувати у воді.

На першому поверсі облаштували приймальний покій і оглядовий кабінет, де вагітним відразу проводитимуть усю необхідну діагностику. Як виглядає оновлене пологового відділення на Некрасова, детальніше дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, капітальний ремонт та реконструкція пологового корпусу обласної клінічної лікарні більше чотирьох років. Всі роботи стартували у вересні 2017 року і завершились під кінець 2021-го. Оновлення пологового обійшлося у 106 млн грн, 90 млн грн із яких дала область.

Як повідомляв Львівський портал, роботи у пологовому на Некрасова виконувала фірма «БМ Комфорт». Спочатку вона мала відремонтувати цей корпус лікарні до кінця 2018 року, втім згодом термін виконання робіт відтермінували ще на рік – до кінця грудня 2019-го.

Станом на початок 2019 року компанія «БМ Комфорт» фігурувала у кримінальній справі, відкритій правоохоронцями 12 січня 2018 року. Її підозрювали у внесенні неправдивих даних у документи стосовно реконструкції пологового відділення обласної клінічної лікарні.

Детальніше про тендери, які оголошувала лікарня, та тяганину з ремонтом пологового на Некрасова читайте за посиланням.

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Фото: ЛОР, ЛОКЛ, ЛОДА