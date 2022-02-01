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Лише 84% шкіл Львівщини перейшли на нове меню

Оксана Попович

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Навчальні заклади 19 областей України та міста Києва вже користуються новим меню. Ще п’ять областей поки не завершили впровадження нової системи шкільного харчування. Серед аутсайдерів – і Львівська область, де меню запровадили лише 84,3% шкіл. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Фахівці МОН перевірили як втілюють реформу шкільного харчування на місцях. Відтак станом на 31 січня новим меню користуються вже 13 403 українських школи, тобто 96,6% від загальної кількості.

Водночас ще у п’яти областях школи поки не завершили нове меню для учнів. Рівень переходу в них виглядає так:

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  • Закарпатська область – 70,6% закладів;
  • Запорізька область – 86,4%;
  • Львівська область – 84,3%;
  • Миколаївська область – 89,2%;
  • Херсонська область – 96,4%.

Нагадаємо, що в Україні триває реформа системи шкільного харчування, початок якої поклала дружина президента України Олена Зеленська.

Основне завдання реформи – формування здорового способу життя на підставі правильних харчових звичок. На першому етапі школимають отримати нове обладнання для харчоблоків та модернізувати власні їдальні. В МОН кажуть, що вже оновили майже 3800 харчових блоків в українських школах. Другий етап передбачає розробку нових рецептур з корисними продуктами та з урахуванням побажань учнів і колективів шкіл.

Також нещодавно запустили платформу «Знаїмо», де можна відшукати інформацію про цю реформу, знайти технологічні картки таваріанти шкільного меню.

Як повідомляв Львівський портал, Міністерство охорони здоров’я оновило санітарний регламент у школах, який запрацював з 1 січня. Зокрема, йдеться про зміну правил харчування у школах, де має бути враховано тенденції  здорового харчування згідно з підходами ВООЗ. У школах забороняється продавати снеки, чипси, сухарики, м’ясні та рибні продукти промислового виробництва, низку солодощів та цукерок.

Втім як зазначав кулінарний експерт, автор та керівник проєктуCultFood та реформатор шкільного харчування Євген Клопотенко, досі не вдавалося у повному обсязі змінити шкільне харчування через те, що в Україні діяли старі норми. Торік Кабмін затвердив нові норми харчування у навчальних закладах.

Детальніше про те, як можна реформувати шкільне харчування в Україні, і яку роль у цьому процесі відіграють самі батьки, читайте у статті Львівського порталу «Революція їжі».

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